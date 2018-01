Flávio Conceição sofre grave contusão O volante Flávio Conceição, ex-seleção brasileira, atualmente no Real Madrid, sofreu uma grave contusão nesta quinta-feira nos treinos de sua equipe e teve, segundo os médicos do clube, uma ruptura parcial do tendão de aquiles. Ele será submetido nesta sexta-feira a novos exames para saber se será necessária uma operação. O volante pode ficar de dois a seis meses longe dos campos. Flávio Conceição já estava afastado do time por causa de um problema muscular crônico na região pélvica.