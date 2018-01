Flávio Conceição sofre grave contusão O volante Flávio Conceição, do Real Madrid, sofreu uma contusão no treino da última segunda-feira e só hoje, após a realização do exame de ressonância magnética, foi constatada a ruptura parcial do tendão de Aquiles da perna direita. Os médicos do clube espanhol ainda não sabem se o brasileiro precisará ser operado e nem quanto tempo ele ficará sem jogar. Segundo o médico Alfonso del Corral, Flávio Conceição fará mais alguns exames e na segunda-feira será decidida a forma do seu tratamento. ?Existe a opção de um tratamento conservador ou cirúrgico. Mas, de qualquer maneira, é uma lesão grave?, explicou o médico do Real, lembrando que o brasileiro pode até mesmo perder o resto da temporada. No último Campeonato Espanhol Flávio Conceição também quase não jogou, por causa de uma outra grave contusão no púbis.