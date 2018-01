Flávio Conceição vai para clube grego O brasileiro Flávio Conceição foi contratado pela equipe grega do Panathinaikos após uma longa negociação que ocupou as principais manchetes dos jornais esportivos gregos da última semana. Embora o clube ainda não tenha divulgado a contratação oficialmente, os jornais gregos já asseguram que o meio-campo assinou hoje um contrato de três anos com um salário de 1,5 milhão de euros. O jogador, que já atuou no Real Madrid e no Borussia de Dortmund, estava no Galatasaray, da Turquia. O Panathinaikos, que terminou em segundo no último Campeonato grego, jogará a fase de classificação da Liga dos Campeões.