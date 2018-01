Flávio Conceição vai para futebol grego O volante Flávio Conceição trocou o futebol turco pelo grego. O jogador brasileiro de 31 anos deixou o Galatasaray para acertar com o Panathinaikos. No contrato de 3 anos, ele irá ganhar US$ 1,84 milhão por temporada. Revelado pelo Rio Branco, de Americana, Flávio Conceição ganhou fama defendendo o Palmeiras. Depois, já no futebol europeu, passou pelo Deportivo La Coruña (ESP), pelo Real Madrid (ESP), pelo Borussia Dortmund (ALE) e pelo próprio Galatasaray (TUR). Na seleção brasileira, Flávio Conceição jogou 47 vezes e foi, inclusive, campeão da Copa América em 97 e 99. No Mundial de 98, na França, ele estava no grupo, mas foi cortado por contusão. O Panathinaikos terminou em segundo lugar no último Campeonato Grego e vai disputar a fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada.