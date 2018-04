Flávio deve renovar com o Fluminense O lateral-direito Flávio deve ser o primeiro jogador da defesa do Fluminense a renovar contrato com o clube. O zagueiro Régis é o único atleta com sua situação já regularizada. O lateral-esquerdo Paulo César, além do zagueiro Agnaldo Liz ainda não acertaram suas renovações. O zagueiro André Luiz, titular da equipe no Brasileiro, não continuará no Fluminense. Os dirigentes do Tricolor não aceitaram pagar o valor exigido pelo Santos para a venda de seu passe.