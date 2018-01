Flávio é atração no clássico paranaense O goleiro Flávio é a principal atração do clássico regional entre Paraná Clube e Atlético Paranaense, neste domingo, às 17 horas, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. O jogador, que tinha sido campeão brasileiro pelo Atlético, clube que defendeu por oito anos, agora está do outro lado. Contratado do Vasco, onde amargava a reserva, ele faz sua estréia. "A partir do momento em que saí, procurei esquecer o que passou e passei a viver o meu presente." Mas não é apenas Flávio que estará estreando no Paraná. Com a saída do atacante Dennys, que está servindo a seleção brasileira sub-18, o meia Caio (ex-Ituano) entra com dupla função: dar mais força na criação do meio-de-campo e auxiliar Renaldo no ataque. Expulso no jogo contra o Santos, o volante Émerson dá lugar ao também estreante Fernandinho, ex-Caxias (SC). Para o técnico Cuca, as alterações não devem interferir no desempenho do time. "Será um teste de fogo, mas evoluímos depois do primeiro jogo (empate com o Santos por 2 a 2) e a equipe será determinada, buscando a vitória o tempo todo." No Atlético, o técnico Osvaldo Alvarez não poderá contar com o meia Kléberson. O jogador foi punido com suspensão por duas partidas, em razão da expulsão no jogo contra a Tuna Luso. Com isso, Rodrigo continua no meio-de-campo. Vadão terá o retorno do volante Cocito, que se recuperou de uma contusão, e entra no lugar de Leomar. A dúvida é o lateral-direito Alessandro, que sente dores nas costas. Para o treinador rubro-negro, este será um clássico muito difícil. "As duas equipes estão muito motivadas, em razão dos bons resultados."