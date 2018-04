Flávio e Paulo César renovam com Flu O Fluminense acertou nesta terça-feira a renovação dos contratos do lateral-direito Flávio, por três anos, e do lateral-esquerdo Paulo César, por um ano. Apesar do acerto, os jogadores só assinarão o novo compromisso, depois de receberem os dois meses de salários atrasados e o 13º salário do ano passado. O presidente do clube David Fischel prometeu saldar as dívidas até o final desta semana. O preparador-físico do Fluminense, Fábio Mahseredjian, deu um susto nos jogadores do clube. Nesta segunda-feira, durante um treino do time, Fábio sentiu fortes dores de cabeça e tontura. Ele se submeteu nesta terça-feira a um exame de ressonância magnética que detectou a presença de um tumor benigno, com cerca de três centímetros, no cérebro. Segundo o médico do Tricolor, Michel Simoni, o preparador-físico ficará internado, enquanto aguarda a operação. "A cirurgia é suficiente para eliminar o tumor, mas não deixa de ser um procedimento complexo, devido à sua localização", explicou o médico.