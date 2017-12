Flávio estréia na Ponte contra o Paraná O técnico Estevam Soares já sabe como resolver os problemas que tem para escalar a Ponte Preta para a partida deste domingo, diante do Paraná, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A suspensão do volante Ângelo será sanada com a estréia de Flávio, contratado há duas semanas junto ao Palmeiras. Além da alteração forçada, Estevam deve mudar também o ataque do time campineiro. Sem marcar sequer um gol nas seis partidas que esteve como titular no Brasileiro, Anselmo deve ser substituído por Flávio Guilherme, que fará sua estréia com a camisa titular. Estevam aguarda nesta quarta-feira o julgamento dos jogadores Marcus Vinícius e Bill, que foram expulsos na partida contra o Palmeiras, pela quinta rodada. O volante pode pegar até um ano e meio de suspensão, caso receba pena máxima. A aposta da defesa é o fato de Marcus ser réu primário. Já o lateral-esquerdo Bill, expulso por agressões verbais ao árbitro, pode ficar suspenso por, no máximo, quatro partidas. Caso sejam absolvidos, os dois retornam ao time no Paraná.