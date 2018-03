Flávio, ex-Palmeiras, perto da Portuguesa O volante Flávio, que jogou pelo Internacional-RS na Série A do Campeonato Brasileiro de 2003, deve ser o próximo reforço da Portuguesa para esta temporada. O jogador passou por exames médicos e avaliações físicas nesta quarta-feira, mas ainda não assinou contrato oficialmente com o clube do Canindé. A liberação de Flávio depende da diretoria do Palmeiras, com quem tem compromisso até 2006. O negócio entre os clubes pode ser fechado até sexta-feira, quando o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, que acompanhou a delegação da seleção brasileira no jogo contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, retorna ao Brasil. Ao se confirmar a contratação de Flávio, este será o terceiro reforço da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa dia 24 de abril. Já chegaram o lateral-direito Ângelo - ex-Corinthians e São Caetano - e o meia Almir - vindo do Rio Branco, de Americana. O time reserva da Portuguesa perdeu por 3 a 1 para o Esporte Clube Osasco, em jogo-treino, na tarde desta quarta-feira, em Osasco. No primeiro tempo, quando os times estavam com suas formações principais, a Lusa venceu por 1 a 0, gol de Juninho Alencar. Na segunda etapa, o técnico Paulo Comelli fez diversas mudanças no time, para observar o elenco, e o Osasco marcou seus três gols.