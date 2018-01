Flávio Lopes deixa a Portuguesa O técnico Flávio Lopes deixou hoje à tarde o comando da Portuguesa. A saída do treinador foi decidida após reunião com a diretoria, no estádio do Canindé. Lopes já enfrentava pressões internas sobre seu trabalho antes da partida contra o América, mas a derrota por 2 a 1 no último sábado tornou a situação insustentável. Com o resultado negativo, a Lusa ficou na penúltima colocação do grupo 3. "Infelizmente não tive tempo suficiente para colocar meu trabalho em prática", afirmou Lopes, após de despedir do elenco. O treinador deixa a Portuguesa após três partidas sem vitórias. Além do empate com o Corinthians por 1 a 1 e da derrota para o América, a equipe perdeu para São Caetano, por 3 a 0, na estréia do Estadual. "O campeonato é muito curto e nesse caso, os resultados precisam ser imediatos. Não conseguimos atingir nosso objetivo, que era deixar a equipe em uma boa situação, nas primeiras partidas", lamentou. Lopes, que ainda não havia trabalhado no futebol paulista, chegou ao clube em janeiro, tendo em mãos um elenco jovem e reformulado, convivendo com as cobranças da torcida pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado. Diante do perigo de novo rebaixamento, os dirigentes demitiram Lopes, que assim como seu antecessor, Gílson Nunes, durou pouco tempo no cargo. A diretoria estuda alguns nomes para comandar a equipe na seqüência do Campeonato Paulista. O auxiliar-técnico Ricardo Gouveia comandou interinamente o treino de hoje à tarde, no Centro de Treinamentos do Parque Ecológico. A próxima partida pelo Estadual será contra o União São João, sábado, em Araras. A equipe ainda terá de enfrentar Marília e Botafogo na primeira fase. Outra mudança - Manoel Faleiros é o novo preparador físico da equipe. Faleiros, que trabalhou no Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado, substitui Adenílton Soares, que foi para o futebol da Coréia do Sul.