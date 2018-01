Flávio se diz perseguido por Roth O volante Flávio, do Palmeiras, trouxe a público hoje sua insatisfação por não ter sido escalado para o jogo contra o River Plate, amanhã, às 15h, pela segunda rodada da Copa Mercosul. Flávio não foi convocado nem para ficar no banco de reservas, e atribuiu esse fato à perseguição do técnico Celso Roth. ?Eu sei o motivo pelo qual não fui escalado, mas gostaria que o comandante dissesse isso?, afirmou. Celso Roth não quis se pronunciar a respeito das declarações do jogador, mas afirmou que a não escalação de Flávio foi apenas por questões táticas. ?Ele não deveria ter trazido esse problema a público. Ele deve saber que terá que arcar com as conseqüências?, afirmou o técnico, reconhecendo que o volante não faltou com o respeito em momento algum. A vitória amanhã é importante para Palmeiras e River Plate, pois ambos vêm de uma derrota. O time de Celso Roth foi derrotado pelo Universidad do Chile por 2 a 1. O River, por sua vez, perdeu em casa para o Grêmio por 4 x 2. Outra derrota pode dificultar muito o caminho para a classificação.