Flávio vai à Justiça contra o Palmeiras O Palmeiras pode perder ainda hoje os direitos federativos sobre o volante Flávio. A advogada Gislaine Nunes entrou com ação em primeira instância no Tribunal Regional do Trabalho, pedindo liminar que autorize o jogador a mudar de clube. A juíza Anélia Lee Chun, da Sessão de Dissídios Indivuduais, prometeu decisão rápida. Antes da ação no TRT, a advogada já tinha entrado com uma outra na Justiça do Trabalho tentando a liberação definitiva do volante, mas teve de passar à liminar ? se condecida, Flávio poderá jogar onde bem entender até o julgamento do mérito ? a briga com o Palmeiras deve se prolongar até a última instância. Os salários de Flávio no Palmeiras estão em dia. Mas a advogada alega que o clube anterior (o Inter, de Porto Alegre, onde jogou por empréstimo) está em débito. E Gislaine diz que seu cliente tem o direito de trabalhar onde quiser ? e não onde o Palmeiras indicar. ?O passe acabou. Isso é compulsoriedade no trabalho. Não existe.? O Palmeiras quer Flávio na Ponte, cedido em troca do zagueiro Gabriel. Sem Flávio, a Ponte não libera seu jogador. Flávio não quer jogar na Ponte. Consta que teria proposta melhor da Portuguesa. O presidente Mustafá Contursi está tranqüilo. Disse até ?agradecer? Gislaine se a juíza conceder a liminar. E acrescentou que, além do Internacional, o Atlético-PR quer Flávio. ?Se a liminar for concedida, teremos um instrumento para cobrar quem está devendo ao jogador?, avisa Mustafá. Na semana passada, Mustafá e o empresário Juan Figger, que detém parte dos direitos federativos de Gabriel, tentaram uma composição salarial para compensar a transferência à Ponte. Chegaram a propor cobrir a diferença entre o que o volante ganha no Palmeiras (R$ 40 mil) e o que a Ponte oferece (R$ 12 mil). O jogador não aceitou, preferindo o caminho da Justiça. Ou o Palmeiras convence a Ponte a aceitar outro atleta, ou desiste de Gabriel.