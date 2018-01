Flávio volta ao Flu contra o Bangu O Fluminense terá o retorno do lateral-direito Flávio na partida contra o Bangu, neste sábado, às 16 horas, em Laranjeiras, pela oitava rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. O jogador está sem atuar desde o início deste ano, quando sofreu uma contusão na mão direita. Flávio comemorou a volta e disse estar disposto a recuperar o tempo perdido. O jogador se emocionou ao lembrar da fase em que ficou afastado da equipe, mas garantiu estar motivado e pronto para voltar. Sobre o técnico Robertinho, com quem ainda não atuou nos profissionais, Flávio teceu elogios. "Ele sabe trabalhar com jogadores jovens e não vai decepcionar a torcida", disse o atleta. "E nós, mais experientes, precisamos dar força aos novos e orientá-los dentro do campo.? Já o Bangu tem três desfalques para o confronto: Bruno Suzano, Daniel e Hélder. A principal novidade na equipe é a entrada de Cléber no lugar de Hélder.