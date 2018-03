Flávio volta ao time do Internacional O volante Flávio volta ao Internacional neste sábado, quando o time enfrenta o Paysandu, no Beira-Rio, depois de quatro jogos afastado por suspensão. A novidade torna ainda mais animado o ambiente no clube gaúcho. Atentos às coincidências, os torcedores consideram o jogador um talismã. Ele participou das cinco vitórias da equipe no Campeonato Brasileiro e estava fora nas três vezes em que perdeu. Com o retorno de Flávio, Sangaletti perde a vaga de titular. Assim, o técnico Muricy Ramalho não tem problemas para escalar o time e acredita que basta o Internacional repetir o desempenho de seus últimos jogos para conquistar a vitória. A derrota de domingo passado, para o Santos, foi considerada uma fatalidade do futebol. O Internacional está na segunda colocação do Brasileiro, com 19 pontos, dois a menos que o Cruzeiro. Os dirigentes do clube gaúcho acreditam ainda que a torcida estará mais motivada em conseqüência da eliminação do rival Grêmio da Copa Libertadores da América e esperam pelo menos 15 mil pessoas para empurrar o time no Beira-Rio.