Flexibilidade marca início da era Leão Quando o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, escolheu o novo técnico da seleção brasileira, foi inevitável enxergar características em comum nas personalidades de Emerson Leão e de seu antecessor, Wanderley Luxemburgo. A vaidade, o personalismo e a aversão às críticas eram atribuídas a ambos. Mas, nos quatro meses em que esteve à frente da seleção, o novo treinador surpreendeu, mostrando uma cara diferente, mais democrática e flexível. Por orientação do comando da CBF ou por iniciativa própria, Leão seguiu caminho oposto ao de Luxemburgo. As mudanças no comando da seleção podem ser verificadas em diversos aspectos. A modificação mais radical foi a desconcentração do poder do treinador, determinada por Ricardo Teixeira. A nomeação de Antônio Lopes para coordenador de seleções da CBF foi o primeiro passo. Com a criação desse cargo, Leão passou a dividir a responsabilidade pela estrutura que envolve a equipe brasileira, que antes eram monopolizada por Luxemburgo. A função de coordenador é similiar a que Zico exerceu no Mundial de 1998. Por exemplo, quando Ronaldinho Gaúcho precisou de um lugar para treinar a fim de manter a forma física, Lopes providenciou. Evitou, assim, o problema enfrentado por Luxemburgo, que se desgastou ao não convocá-lo para a partida contra o Equador, pelas eliminatórias. Motivo: o atacante estaria gordo. Em campo, a influência de Lopes se tornou bem menor do que a esperada. O próprio coordenador fez questão de enfatizar que, ao contrário do que declarou inicialmente, não vai interferir diretamente no trabalho do treinador. Embora com a soberania dentro de campo garantida, Leão fugiu ao isolamento, característico de seu antecessor. Nesta semana, o técnico da seleção se reuniu com três colegas cariocas para receber informações e ouvir opiniões. A comissão técnica promete organizar novos encontros iguais. "Precisamos melhorar o diálogo", disse Leão, após a conversa. Na "Era Luxemburgo", críticas ou sugestões de outros treinadores não eram bem recebidas. A personalidade forte do atual treinador do Corinthians se limitava aos assuntos de dentro das quatro linhas. Luxemburgo reclamava da falta de tempo para treinar a seleção, mas se esquivava de tomar uma atitude, postura diferente da de Leão. "Não podemos só reclamar, temos de fazer algo para mudar", frisou ele, nessa semana. O treinador também admite participar da comissão de estudos do Governo Federal, que vai procurar soluções para o futebol brasileiro. As alterações mais visíveis ocorrem na formação da comissão técnica e nas convocações. A supercomissão técnica, que chegou elevar a 48 os integrantes da delegação brasileira na Olimpíada de Sydney, foi reduzida. Foi o fim do cargo de psicólogo na seleção. Lopes e Leão garantiram que vão se encarregar de cuidar da parte emocional dos jogadores. Nas convocações, acabaram-se os testes intermináveis de Luxemburgo, que chamou mais de 100 jogadores em sua passagem pela seleção. Na divulgação de sua segunda lista, Leão pouco mudou em relação à de estréia, mantendo uma base de jogadores, que promete levar até a Copa do Mundo de 2002. Surpreendeu apenas com o atacante Christian. Ainda mostrou mais maleabilidade ao não se recusar a responder a perguntas durante as entrevistas, como acontecia com o antigo treinador. Um mérito de Leão foi colocar em prática o discurso ofensivo, ao convocar vários atacantes em sua última lista. "Temos de nos impor em qualquer competição", costuma justificar-se. Embora pregasse o jogo franco, Luxemburgo sempre incluia um excessivo número de volantes em suas relações. O meio-de-campo, em algumas ocasiões, contava com três jogadores de marcação. Há pouco tempo no comando da seleção, Leão ainda não foi testado em situações em que seja submetido à pressão. Por isso, é impossível prever qual será a sua reação diante de uma crise. Mas, até agora, tem tido uma postura mais equilibrada que a de Luxemburgo.