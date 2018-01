Florentín quebra osso da face e desfalcará o Palmeiras O técnico Caio Júnior não poderá contar com o atacante paraguaio Derlís Florentín no jogo desta quarta-feira, contra o São Bento, em Sorocaba. Florentín quebrou um osso da face após receber uma cotovelada de um adversário durante o jogo com o Guaratinguetá, no último domingo. O atacante será reavaliado nesta quarta-feira pelos médicos palmeirenses. Só após esse exame mais detalhado será dada uma previsão de quanto tempo Florentín ficará afastado dos campos. Caio Júnior já definiu o substituto do paraguaio, o atacante Osmar. No treino desta tarde num hotel resort em Itu, onde o time está concentrado, o técnico fez mais duas mudanças: entraram o jovem lateral-esquerdo Valmir, de 20 anos, e o volante Marcelo Costa, nos lugares de Leandro e Edmundo - suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Caio Júnior considera Valmir mais forte no apoio que Leandro. A entrada de Marcelo Costa seria para dar maior proteção à zaga pelo lado direito. O técnico ainda não confirmou essa escalação. Mas se levar para o jogo a mesma formação do treino, o Palmeiras enfrentará o São Bento com o seguinte time: Diego Cavalieri, Amaral, David, Dininho e Valmir; Marcelo Costa, Pierre, Martinez, Michael e Valdivia; Osmar. Para se classificar às semifinais do Paulistão, o Palmeiras precisa vencer o São Bento e torcer para que o Bragantino tropece no Barueri, em Bragança Paulista.