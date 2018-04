Florentino Pérez lança candidatura à reeleição no Real Madrid

MADRI - Logo depois de anunciar a saída do técnico português José Mourinho, que fica somente até o final da temporada, quando completará três anos no cargo, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, lançou nesta segunda-feira a sua candidatura à reeleição. E marcou o pleito para o dia 16 de junho.

Essa é a segunda passagem de Florentino pela presidência do Real. A primeira foi entre 2000 e 2006, quando ficou famoso por montar o time dos "galácticos", com astros como Zidane, Beckham e Ronaldo. Voltou ao poder em 2009 e, depois do primeiro mandato, avisou agora que buscará a reeleição.

"Decidi disputar a eleição", disse Florentino, na mesma entrevista coletiva em que anunciou nesta segunda-feira a saída de Mourinho - ele também admitiu ter procurado o italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Paris Saint-Germain, para o cargo de técnico, mas ainda não fechou com ninguém.

Ao iniciar o processo eleitoral do Real Madrid, marcando nesta segunda-feira a data da votação, Florentino revelou não saber se haverá outro candidato na disputa prevista para o dia 16 de junho. "Não sei se terá, mas seria saudável que houvesse", afirmou o dirigente espanhol de 66 anos.