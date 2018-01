Flores e elogios para as mulheres do apito A arbitragem no futebol brasileiro não é mais feita só para homens, mas para quem tem competência. É o que ficou provado, domingo em Campinas, quando um trio feminino dirigiu com eficiência o jogo em que o São Paulo venceu o Guarani, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Esta foi a primeira vez que três mulheres arbitraram na Série A, o que constitui a quebra de tabu e de marco histórico. Além do assédio da imprensa as "meninas do apito" tiveram que lidar com o lado psicológico provocado pelo desafio. "Pelas circunstâncias, a responsabilidade nossa era muito grande. Mas acredito que tudo deu certo", comemora a árbitra Silvia Regina de Oliveira, de 39 anos, lembrando que tudo foi proporcionado pela confiança da Comissão de Arbitragem da CBF que colocou o trio no sorteio semanal. "Nós tivemos uma oportunidade real e provamos que temos capacidade de apitar um jogo de alto nível", completa Silvia, que ainda se diz muito feliz por tudo que aconteceu no Brinco de Ouro. A ansiedade gerada pelo verdadeiro "avant premiere" quase lhe tirou a fome. Assim que terminou o jogo, o trio seguiu para São Paulo onde participou de um programa esportivo na TV. Depois cada uma foi para sua casa. Na segunda-feira, Silvia recebeu muitas flores e dezenas de telefonemas de cumprimento. Mas antes que o sucesso suba à cabeça, ela já se programa para "manter os pés no chão" embora sempre com muita fé em Deus. Todo jogo ela carrega no bolso uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. O dia também foi de muito trabalho, com reuniões de manhã e à tarde na Secretaria de Esportes de Santo André. No final da tarde, um treino de recuperação, com muito alongamento e exercícios leves. A bandeira Ana Paula de Oliveira também não alterou muito sua rotina em Campinas, onde mora. Pela manhã aproveitou para colocar em dia sua agenda. À tarde treinou por quase duas horas. Passada a emoção da partida, ela resume tudo em poucas palavras: "Competência, fé e um pouco de sorte". Aos 25 anos ela espera ainda quebrar muitos tabus, embora já seja considerada uma das melhores bandeiras do futebol brasileiro. A outra auxiliar, Aline Lambert, também da mesma idade, tem o mesmo sonho: "Acho que um dia nós vamos dirigir um jogo e tudo será encarado com naturalidade. Não pode mais haver diferença de tratamento entre homens e mulheres na arbitragem".