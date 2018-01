Flu: Abel Braga pede "chutão" O técnico Abel Braga, do Fluminense, tirou uma "lição" da derrota para o Vasco, por 2 a 1, domingo, no Maracanã: em vez de dominar a bola, às vezes, o "chutão" resolve mais. O treinador se referiu às duas falhas individuais de Marcão e Antônio Carlos que resultaram em gol do adversário. "Faltou concentração. A equipe mostrou um futebol ofensivo e não venceu. Fica uma tristeza. Mas a gente sabe que o grupo é bom e tem muitas qualidades", declarou Abel Braga. O técnico do Fluminense disse estar preocupado com o jogo de volta da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Campinense, no Maracanã - a equipe carioca perdeu por 1 a 0, no confronto de ida, na Paraíba. Um triunfo do Tricolor pelo mesmo placar levará a decisão da vaga aos pênaltis. "É muito complicado. Essa partida vai ser muito difícil. Um gol do adversário pode acabar com as pretensões do Fluminense. Tem que ter atenção redobrada".