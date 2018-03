Flu: Abel defende permanência de Felipe O técnico Abel Braga, do Fluminense, deixou bem claro nesta segunda-feira que é a favor da permanência do meia Felipe, suspenso por 180 dias pela justiça desportiva, nas Laranjeiras. Mas fez questão de frisar também que não vai se opor à diretoria e ao patrocinador do clube, caso entendam que a melhor solução para o clube é a rescisão do contrato do craque. Embora não comentem abertamente, os dirigentes ainda esperam converter um terço da pena de Felipe em serviços sociais. Caberá ao presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz Zweiter, conceder ou não. A resposta deve sair ainda nessa semana. O jogador do Fluminense já cumpriu 56 dias de suspensão. "É um craque fora de série e meu amigo. Fico do lado dele, mas também tenho que entender o lado dos dirigentes e da diretoria. Como pagar um atleta que não pode ser usado? É complicado, mas torço por sua permanência", declarou Abel Braga.