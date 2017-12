Flu: Abel elogia estádio da Cidadania O técnico do Fluminense, Abel Braga, apontou hoje o Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, como o principal responsável pelo fato de o time ter um melhor aproveitamento fora de casa do que em partidas realizadas no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador destacou a qualidade do gramado, mas afirmou que suas dimensões reduzidas do campo facilitam a formação defensiva dos adversários. "O estádio de Volta Redonda é excelente, mas tem dimensões reduzidas em relação ao Maracanã. E isso só beneficia a quem defende", disse o técnico do Fluminense. "O Maracanã faz falta e não tenho dúvida disso. Mas, precisamos melhorar em casa." Para a partida de quinta-feira, contra o Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Volta Redonda, o técnico do Fluminense preparou o time para uma "provável" retranca do adversário. Destacou, no entanto, que os jogadores do Tricolor precisarão ter atenção redobrada, já que o time cearense "é rápido e atua explorando os contra-ataques".