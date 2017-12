Flu acha que pode surpreender o Santos O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, quer usar o favoritismo do Santos para surpreender a equipe paulista e conquistar uma vitória, que poderá livrar o Tricolor do rebaixamento à série B do Campeonato Brasileiro. O treinador tem conversado com os jogadores para que aproveitem este fato e cheguem ao seu objetivo. De acordo com Gaúcho, o Fluminense precisa conseguir logo os pontos necessários para escapar do rebaixamento, porque com a proximidade do término do Brasileiro, a tarefa se tornará mais difícil. O treinador, no entanto, enfatizou o grau de dificuldade dos próximos adversários da equipe. "Vamos enfrentar o Santos que luta pelo título e, depois, pegaremos o São Caetano, que tenta uma vaga na Taça Lilbertadores. Em seguida jogaremos contra o Cruzeiro, que é o líder, e terminamos com o Juventude, que também está ameaçado de rebaixamento", considerou Gaúcho. "Não teremos jogo fácil e precisamos dos pontos. Mas, devemos pensar em uma partida de cada vez."