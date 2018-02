Flu acredita que fará boa campanha A perda do título carioca já não atormenta mais os jogadores do Fluminense. Pelo menos é isso que eles desejam mostrar no Campeonato Brasileiro de 2003. O técnico Renato Gaúcho realiza bom trabalho no comando da equipe e acredita na recuperação de seus atletas na competição mais importante do País. Campeão brasileiro somente em 1984, o Fluminense chegou a sofrer com o rebaixamento para a Segunda e Terceira Divisões. O time, porém, se recuperou e tem realizado boas campanhas nas últimas edições do Brasileiro, sendo sempre eliminado nas fases finais. No ano passado, a decepção aconteceu na semifinal quando o time caiu diante do Corinthians. A base da equipe que disputou o Carioca foi mantida, com destaque para o meia Carlos Alberto, da seleção brasileira sub-20, e o atacante Fábio Bala, artilheiro do Carioca com 10 gols. Além deles, o técnico Renato Gaúcho conta com o goleiro Kléber, os laterais Jancarlos e Jadílson, os zagueiros César e Zé Carlos, os volantes Marcão e Marciel, o meia Alex Oliveira e o atacante Ademílson. Mas tanto a diretoria quanto a comissão técnica sonha com um reforço de peso: o retorno do craque Romário, cujo contrato com o Al-Sadd, do Catar, vai até junho. Os dirigentes, porém, admitem que a volta do atacante só acontecerá caso o patrocinador do clube concorde em arcar com os salários. "Não podemos onerar a folha com uma contratação de peso", disse o vice-presidente Marcelo Penha. Time base: Kléber; Jancarlos, César, Zé Carlos e Jadílson; Marcão, Djair, Alex Oliveira e Carlos Alberto; Fábio Bala e Ademílson.