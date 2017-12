Flu adia anúncio de Euller para segunda A diretoria do Fluminense foi obrigada a adiar para segunda-feira o anúncio da contratação do atacante Euller. Na madrugada de sexta-feira, Orlando, pai do jogador, faleceu em Minas Gerais. Com isso, o atleta viajou para Belo Horizonte a fim de acompanhar o sepultamento. "Infelizmente ocorreu este imprevisto. Vamos aguardar o retorno do Euller para fazer o anúncio oficial", afirmou o presidente do Fluminense, David Fischel. Quanto ao técnico Renato Gaúcho, que tem contrato até 31 de dezembro, a tendência é a de que ele deixe o cargo. O provável substituto é Valdir Espinosa.