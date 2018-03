Flu adia reunião para a volta de Romário A reunião que seria realizada amanhã entre Luisinho Moraes, procurador de Romário, e o presidente de uma empresa patrocinadora do Fluminense foi adiada para quinta-feira. O empresário está em Doha, no Catar, e perdeu o vôo para o Brasil. A diretoria do Tricolor espera que o retorno do jogador seja definido nesse encontro. Enquanto não sabe se poderá contar com Romário no restante do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho prepara o Fluminense para partida contra o Atlético-MG, sábado, pela competição nacional. O treinador terá a volta do volante Marcão e do meia Lopes, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Figueirense, por 3 a 0, na última rodada.