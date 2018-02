Flu admite que título ficou difícil Depois do empate com o Brasiliense, na última segunda-feira, em Volta Redonda, todos no Fluminense já admitem ser quase impossível alcançar o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro - 11 pontos separam as duas equipes. O objetivo agora na competição é manter-se entre os quatro primeiros para garantir vaga na Copa Libertadores da América de 2006. Enquanto isso, o clube volta a dar importância à Copa Sul-Americana, onde disputa uma vaga com o Universidad Católica, do Chile, numa das quartas-de-finais do torneio. Para o jogo de quinta contra o Atlético-PR, em Volta Redonda, o técnico Abel Braga ainda não sabe quem formará o ataque. Ele tem alguns atletas da posição contundidos: além de Beto e Leandro, que já estavam ausentes, Abel espera pela palavra dos médicos do Fluminense sobre as condições de Lenny, que saiu machucado de campo. Tuta está confirmado e pode fazer a dupla de ataque com Toró ou Rodrigo Tiuí.