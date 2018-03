Flu ainda não decidiu se manterá Gênio A diretoria do Fluminense ainda não decidiu se vai manter o técnico Gilson Gênio no cargo ou se vai buscar um substituto para Renato Gaúcho. Até agora, o treinador comandou a equipe em dois jogos e em ambos o Tricolor foi derrotado. "Estou realizando um sonho que está começando como um pesadelo. Só trabalhando muito vamos mudar esta situação", afirmou Gênio, que vai dirigir o time na partida de sábado contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Para esta partida, ele deve contar com o retorno do atacante Romário. O craque é esperado nas Laranjeiras para participar do coletivo.