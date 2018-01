Flu ainda não renovou com Romário Enquanto o atacante Romário não renova seu contrato com o Fluminense, o elenco segue treinando na cidade de Vassouras. Com a desistência do Flamengo em ter o artilheiro no seu plantel em 2003, o clima ficou bem mais tranqüilo no treinamento de hoje. O técnico Renato Gaúcho tem demonstrado satisfação com o desempenho dos jogadores na pré-temporada. Ele teceu elogios ao atacante Renatinho na função de meia-de-ligação. Para o coletivo de amanhã, o treinador deve efetuar apenas uma modificação no time titular: a entrada do zagueiro César, recuperado de uma contusão no pé. Renato reconheceu que as demais equipes cariocas estão em vantagem física por terem iniciado os treinamentos uma semana antes do Fluminense, mas acabou provocando os adversários. "É uma pequena vantagem, mas nós tivemos que começar os trabalhos mais tarde por méritos próprios", disse o treinador, referindo-se ao fato de o clube ter chegado às semifinais do Campeonato Brasileiro. "Por causa disso, eles mereciam mais tempo de férias", finalizou.