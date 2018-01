Flu ainda não sabe se terá Romário A diretoria do Fluminense começou a trabalhar na renovação de dois dos seus principais jogadores: Romário e Beto. Mas o procurador do atacante, Luizinho Moraes, disse que ainda não houve nenhum contato para a renovação contratual. Quanto ao meia, os dirigentes pretendem contar com ele na próxima temporada. Já jogadores como Yan, Fabinho e Roni - que entrou com um processo contra o Fluminense por causa dos salários atrasados - devem deixar o clube. A diretoria, porém, não contratou nenhum reforço e algumas posições começam a ficar carentes.