Flu ainda tem dúvida sobre suas estrelas Apesar de Romário, Edmundo e Ramón terem participado do treino desta quinta-feira, ainda não foi definido se os três irão defender o Fluminense na final da Taça Guanabara, sábado, contra o Flamengo. Romário foi o único que fez reclamações aos médicos do clube. Ele alegou um desconforto na coxa direita. "O Romário sente um incômodo e não sabemos se é apenas uma reação de alguém que está voltando a atuar ou se é realmente um problema", afirmou o médico Michel Simoni. Enquanto Romário disputou apenas o primeiro tempo do treino coletivo, Ramón e Edmundo estiveram presentes nas duas etapas. "Os dois estão mostrando mais desenvoltura e isso nos deixa esperançosos", disse Michel Simoni. Esta foi a primeira vez que Romário, Edmundo e Ramón atuaram ao lado de Roger. Embora tenha sido em um único tempo, o técnico Valdyr Espinosa revelou que não haverá problemas de entrosamento no clássico. "São quatro excelentes jogadores. Tenho certeza que vão se entender bem em campo", declarou o treinador. Roger, a única estrela do Fluminense que tem presença garantida no clássico, acredita que o entrosamento não será um empecilho. "É uma final e não um jogo qualquer. A garra e a determinação também serão fundamentais para vencermos o Flamengo." O lateral-direito Leonardo Moura, um dos destaques do time na competição, ficou feliz com a notícia de que os ingressos estão praticamente esgotados. Para a torcida do Fluminense, resta apenas 1.500 bilhetes para o setor da geral. "Os torcedores vão comparecer ao estádio e nos motivar. Espero sair de campo com a vitória e o título."