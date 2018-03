Flu ansioso para enfrentar o Grêmio O clima do Fluminense é de expectativa e de apreensão por causa do jogo contra o Grêmio, quarta-feira, que decide o futuro do clube na Copa do Brasil - o time precisa de uma vitória por dois gols para se classificar. Por isso, o atacante Agnaldo afirmou que todos os jogadores têm de encarar a partida como a "mais importante do primeiro semestre". Até porque, o Tricolor não ficará sem atividade se perder ou empatar. Diante da obrigação de vencer, o técnico Valdyr Espinosa deve escalar três atacantes, com Asprilla, Magno Alves e Agnaldo formando a linha de frente. O objetivo do treinador é pressionar a equipe gaúcha desde o início para antigir a classificação para as quartas-de-final.