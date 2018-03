Flu anuncia a contratação de Joãozinho O vice-presidente de Futebol do Fluminense, Marcelo Penha, confirmou nesta quarta-feira que a contratação do atacante Joãozinho, do Cruzeiro, está praticamente certa. Segundo o dirigente, o salário já foi acertado e só falta a assinatura do contrato. ?Há um tempo atrás tentamos contratá-lo, mas não conseguimos. Ele acabou sendo emprestado para o Recreativo Huelva (Espanha)", disse Penha. O jogador é um sonho antigo da diretoria tricolor. No início do ano, o nome dele constava na lista de reforços elaborada pelo técnico Renato Gaúcho. Porém, não houve acordo com o time espanhol. Agora, Joãozinho retornou ao Brasil e o Cruzeiro está disposto a negociá-lo. ?Ele já está no País e virá por empréstimo até o fim do ano", disse Penha. O atacante é esperado no Rio nos próximos dias para assinar contrato.