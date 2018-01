Flu anuncia que vai pagar salários O técnico do Fluminense, Robertinho, festejou nesta sexta-feira a decisão da diretoria do clube de primeiro pagar os salários atrasados aos jogadores para depois contratar reforços. O Tricolor está com a folha salarial dos atletas atrasada por cerca de dois meses. "Eles vão dar prioridade ao pagamento dos atletas e tudo deve ser quitado até o início do octogonal decisivo do carioca (no próximo mês)", festejou Robertinho. "Isso vai servir para motivar ainda mais os jogadores e aumentar nossas chances."