Flu aposta em Felipe para se recuperar O Fluminense só venceu uma das últimas cinco partidas que disputou no Campeonato Brasileiro. A diretoria do clube reconhece que a equipe caiu de produção, mas não admite que haja crise nas Laranjeiras. Na opinião dos dirigentes, a fase não é boa. "Assumo que alguma coisa não está no seu melhor. O mais importante é dar tranqüilidade para o técnico Abel Braga trabalhar", declarou o gerente de futebol do clube, Gustavo Mendes, confiante que o time ganhará em qualidade com o retorno do meia Felipe, recuperado de contusão. Felipe é a grande aposta do Fluminense para derrotar o Goiás na quarta-feira, em Volta Redonda. O jogador, no entanto, não quer o rótulo de salvador da pátria. "Entro para somar e, apesar de ainda sentir dores no joelho esquerdo, estou pronto para ajudar o time a voltar a vencer", avisou.