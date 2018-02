Flu aposta no ataque pela recuperação O Fluminense quer mostrar nesta quarta-feira que a goleada sofrida para o Paraná, por 6 a 1, na última rodada, foi apenas um acidente de percurso. O técnico Abel Braga disse que, se o time repetir a atuação do treino desta terça, vencerá o jogo remarcado contra o Juventude, às 16 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias. Na partida anulada, que apitada por Edílson Pereira de Carvalho, envolvido no esquema de manipulação de resultados, o Juventude venceu por 2 a 0. ?As coisas vão voltar ao seu devido lugar. O Fluminense brigará pelo grupo da Libertadores e depois pelo título do Campeonato Brasileiro. O momento ruim vai passar. O castelo não caiu e nem vai. Ele está firme?, declarou Abel Braga, conhecido por seu jeito motivador. O Fluminense não vence há três rodadas e está a 11 pontos do Corinthians, líder do Brasileiro. O clima, porém, é de confiança. ?A equipe tem qualidade e pode perfeitamente dar a volta por cima?, destacou Abel Braga, que antes do início do treino conversou com os jogadores no centro do campo das Laranjeiras. ?Dei moral a eles.? Sem Felipe, machucado, Abel Braga optou por escalar Juninho ao lado de Petkovic. No ataque, Beto e Leandro ainda se recuperam de contusão. Com isso, Rodrigo Tiuí formará dupla com Tuta. Entre ser ousado ou cauteloso, o treinador tricolor não pensou duas vezes. ?O Fluminense será muito ofensivo. No dia em que fomos defensivos, perdi de seis para o Paraná. Essas são as contradições do futebol?. A novidade do Fluminense é a reestréia do volante Marcão, que deixou o clube há pouco mais de dois meses para atuar no futebol do Qatar, mas não deu certo e retornou. ?Estou com aquele friozinho na barriga. Venho trabalhando forte para ajudar a equipe. Vamos tentar retomar o caminho da vitória?, disse.