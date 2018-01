Flu apresenta Jean e espera Rogério O Fluminense apresentou nesta quarta-feira o lateral-esquerdo Jean como o mais novo reforço do clube para 2006. Agora, os dirigentes do time tricolor se preparam para outra festa, desta vez para o lateral-direito Rogério, ex-Corinthians, e que estava no Sporting, com chegada prevista para sexta-feira ao clube carioca. Aos 22 anos, Jean estava atuando no Feyenoord, da Holanda, e deixou Curitiba há três anos, quando atuava pelo Atlético-PR. Em sua chegada ao novo clube, o atleta destacou as dificuldades que passou no time da Europa e se mostrou arrependido por ter trocado, na época, o Brasil pelo país europeu. ?Tinha várias propostas, Espanha, França e até de outros países, mas escolhi a Holanda. Se pudesse voltar no tempo, teria ido para outro lugar?, contou Jean. ?Passei por várias dificuldades para me adaptar. Não conseguia me comunicar, já que falava pouco o idioma. E também sofri muito com o frio.? Agora, os dirigentes do Fluminense esperam pela chegada de Rogério, que se despediu terça-feira do Sporting. A expectativa é a de que na sexta o jogador vá à sede do time tricolor, nas Laranjeiras, para fazer os exames médicos e assinar um contrato por dois anos.