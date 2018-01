Flu apresenta nova equipe de futsal O Fluminense apresenta amanhã, nas Laranjeiras, sua nova equipe de futsal, com os reforços de Manoel Tobias, considerado o melhor jogador do mundo, e do técnico da seleção brasileira, Fenando Ferretti. Além deles, o goleiro Franklin, o fixo Euler, o ala Cacau e o pivô Micky também reforçarão o Tricolor. A estréia da nova equipe está prevista para sábado, contra o São Paulo, pela Copa Rio-São Paulo-Minas, no Ginásio do Olaria. No dia seguinte, o Fluminense joga contra o Banespa, no ginásio do América, em Campos Sales. A equipe carioca está no Grupo A da competição, com o Banespa (SP), América (RJ), e São Paulo (SP).