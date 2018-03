Flu apresenta reforço e tenta reagir O Fluminense apresentou nesta sexta-feira mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. É o atacante Josafá, que veio do Madureira. Mas ele ainda não poderá ajudar a sua nova equipe no jogo deste sábado, contra o Figueirense, às 16 horas, em Édson Passos. Na incômoda 15ª colocação da competição, o Flu tenta a vitória para embalar. Para enfrentar o Figueirense, o técnico Renato Gaúcho deve optar pelo esquema 4-4-2. O principal desfalque é o meia Alex Oliveira, que voltou a sentir dores no joelho e foi vetado pelos médicos. Além dele, o volante Marcão e o meia Lopes, ambos suspensos, também estão fora. Djair deve ser o titular no meio-de-campo, enquanto Ademílson, recuperado de contusão, forma a dupla de ataque com Sorato.