Flu arranca um empate em Florianópolis Figueirense e Fluminense só perderam com o empate em 1 a 1, neste domingo, no estádio Orlando Scarpelli. O time catarinense segue na zona do rebaixamento, com 15 pontos. A equipe carioca chegou ao quinto jogo seguido sem vitória no Brasileiro. Michel Bastos, completando cruzamento de Edmundo, e Gabriel, cobrando pênalti de Axel em Marcão, marcaram os gols do jogo. No primeiro tempo, o Figueirense procurou o gol, enquanto o Fluminense apenas se defendeu. Após ficar em vantagem no placar com Michel Bastos, aos sete minutos da segunda etapa, o Figueirense passou a andar em campo e assistiu passivamente à reação carioca. Após o empate, aos 23 minutos, com Gabriel, em cobrança de pênalti, o Fluminense jogou de maneira mais organizada e dominou o resto da partida. O Figueirense só conseguia construir boas jogadas quando a bola passava pelos pés de Edmundo. Mesmo sentindo dores na coxa direita e se mostrando exausto, o camisa 10 alvinegro deixava seus companheiros em boa situação com apenas um toque. O Fluminense, insistindo nas bolas aéreas, quase marcou aos 45 minutos do segundo tempo, quando Édson Bastos, mostrando muito reflexo, espalmou cabeçada de Marcão.