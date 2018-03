Flu: atacante Caio deve chegar na 2ª Apesar de ainda ressaltar que faltam detalhes para acertar com o Fluminense, o atacante Caio promete se apresentar na segunda-feira para iniciar os treinamentos para o Campeonato Brasileiro. Otimista, o jogador deve lutar por uma posição no ataque tricolor já que a equipe carioca tem vários atletas para a posição, mas admite atuar no meio-de-campo.