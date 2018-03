Flu bobeia e Ceará consegue empate Numa reação espetacular, o Ceará marcou dois gols nos últimos minutos de jogo e arrancou um empate com o Fluminense por 2 a 2, nesta quarta-feira à noite, no Estádio de São Januário, no Rio. Com o resultado, a equipe nordestina pode se classificar à final da Copa do Brasil com um empate por 1 a 1 ou sem gols, no jogo da próxima quarta-feira, em Fortaleza (CE). O Fluminense dominou o jogo no campo do Vasco e administrou bem a vantagem parcial de 2 a 0 até os 10 minutos finais. Foi quando os cariocas resolveram recuar para garantir a vantagem. O técnico Abel Braga trocou o atacante Léo Guerra, que atuava muito bem, por Maicon, a fim de reforçar a defesa. Na seqüência, Vágner chutou de longe, o goleiro Kléber falhou e o Ceará fazia o primeiro gol. Aos 45 do segundo tempo, Camanducaia foi derrubado na área por Fernando. Maurílio, minutos depois, cobrou e empatou. O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, num bonito gol de Léo Guerra e ampliou na etapa final, em cobrança de pênalti de Gabriel.