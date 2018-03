Flu: Brito abre mão de vaga no meio Os jogadores do Fluminense treinaram nesta terça em tempo integral e o técnico Robertinho começou a preparar a equipe para a partida decisiva do Tricolor, contra o Corinthians, no domingo, pela Copa dos Campeões. O time precisa da vitória para garantir a classificação. O atacante Marco Brito pediu ao treinador para não atuar mais improvisado no meio-de-campo. O jogador prefere disputar posição no ataque do Fluminense e a tendência é a de que ele fique no banco de reservas na partida contra o Corinthians. A atitude do jogador, porém, agradou ao técnico Robertinho, que elogiou Marco Brito. "Ele mostrou personalidade e é uma pessoa que colabora muito com a equipe", disse o treinador. O fato é que a decisão do atleta facilitará o trabalho de Robertinho, que já vinha pensando em escalar o volante Sidney no time titular.