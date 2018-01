Flu busca 2ª vitória consecutiva em Goiás O Fluminense vai tentar em Goiás a segunda vitória consecutiva e assim se afastar mais um pouco da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para tanto, conta com o reforço de Romário. Ele ficou sem atuar dois meses, por causa de contusão, voltou na quinta-feira e fez um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, no Maracanã. O técnico Renato Gaúcho, que voltou ao Tricolor após a demissão de Joel Santana, atribui a Romário um espírito de liderança muito grande. "O jogador mais jovem e inexperiente, quando olha para o lado e vê o o Romário no time, sente-se estimulado. Isto tem muito peso", disse o treinador. O atacante fez um desabafo após a última partida, acusando parte da imprensa de perseguição - referia-se a jornais cariocas. Renato Gaúcho quer o time atuando de forma compacta no meio, a fim de impedir o toque de bola do Goiás. O Tricolor não vai exercer marcação especial contra nenhum jogador adversário. Ele pretende explorar a velocidade de Joãozinho para fazer a bola chegar com rapidez a Romário. "Uma nova vitória vai nos dar tranqüilidade e servirá para aliviar um pouco a tensão que pairou sobre as Laranjeiras nas últimas semanas", disse o técnico. O zagueiro César pediu, em conversa com o grupo, que o meio-de-campo se empenhe para impedir as investidas do Goiás. "Se a gente evitar as jogadas do adversário no setor de criação a defesa não fica sobrecarregada."