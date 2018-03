Flu busca reabilitação contra São Paulo Comandado pelo técnico do time de Juniores, Gilson Gênio, o Fluminense enfrenta o São Paulo, neste domingo, às 16 horas, no Maracana, em busca de uma vitória para aplacar a crise que tomou conta do clube no meio-da semana. Na quinta-feira, o Tricolor foi goleado por 3 a 0 pela Ponte Preta e no dia seguinte, o técnico Renato Gaúcho pediu demissão. A diretoria aceitou de pronto. Renato Gaúcho não suportou a pressão e acabou pedindo deixando o clube depois de 10 meses de trabalho. Os recentes fracassos do Fluminense no Brasileiro apagaram a boa campanha na competição nacional, em 2002, e do Estadual deste ano. A goleada sofrida em Campinas, na última rodada, foi a gota d´água para os dirigentes tricolores. Apesar do apelo dos jogadores, Renato decidiu entregar o cargo. É por isso que o elenco pretende dedicar uma vitória neste domingo contra o São Paulo ao ex-treinador. "Infelizmente foi uma decisão da diretoria e nós temos que respeitar", afirmou o atacante Sorato. "Ele me ensinou muita coisa no futebol", disse o volante Marciel. Na partida deste domingo, Gílson Gênio deve manter a formação que vinha sendo utilizada por Renato. Mas o treinador interino espera poder contar com o craque Romário. O jogador se recupera de uma contusão no joelho e não atua desde o dia 29 de junho, quando o Fluminense foi derrotado pelo Corinthians. Caso não possa escalar o atacante, Gênio deve promover a estréia de Joãozinho.