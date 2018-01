Flu busca reabilitação em Cabo Frio Uma vitória simples. É o que o Fluminense necessita neste sábado contra o Cabofriense, às 16h, no Estádio Correão, em Cabo Frio, para se classificar à próxima fase do Campeonato Carioca. A diretoria tricolor solicitou à Federação de Futebol do Rio de Janeiro o não adiamento do jogo em virtude da convocação do meia Carlos Alberto e do lateral-direito Jancarlos para a seleção brasileira sub-20. A delegação do Fluminense viajou nesta sexta-feira em vôo fretado para Cabo Frio. O motivo foi o de fugir do engarrafamento que sempre acontece nesta época do ano. Muitos cariocas optam por passar o carnaval na Região dos Lagos. Na volta, o time fará o mesmo processo. Os jogadores tricolores sabem que precisam demonstrar que o time é capaz de disputar competições mais difícieis do que um torneio regional. O Campeonato Brasileiro começa neste mês e a desclassificação no Carioca seria uma ducha de água fria nas pretensões do técnico Renato Gaúcho. Depois de empatar com o Americano por 3 a 3, após estar vencendo por três gols de diferença, a confiança dos jogadores ficou meio abalada. Nesta sexta-feira, Renato conversou com o elenco tricolor durante 50 minutos. "Nos reunimos para não cometermos os mesmos erros da partida contra o Americano", afirmou o meia Alex Oliveira. O jogador fez questão de isentar o técnico Renato Gaúcho de ser o principal culpado pelo empate. Após o jogo, o treinador foi muito criticado por causa das substituições que efetuou no segundo tempo. "Ele não entra em campo. Temos que assumir a responsabilidade também", disse Alex. Para esta partida, o Fluminense terá uma única modificação. César, suspenso, dá lugar a Rodolfo. Outros jogos - O Madureira enfrenta o Volta Redonda, às 15h, em Conselheiro Galvão. O América recebe o Americano, às 16h, em Édson Passos. O Olaria vai a Moça Bonita enfrentar o Bangu, às 16 horas.