Flu busca retomar caminho das vitórias O momento do Fluminense não é fácil, de acordo com os jogadores. A equipe tricolor não vence há quatro jogos no Campeonato Brasileiro e agora se vê sem alternativa: é vencer ou vencer o Figueirense, neste domingo, fora de casa, para recolocar o clube na luta, pelo menos, por uma vaga na Copa Libertadores da América. "Uma vitória vai passar confiança para o grupo, que tem qualidade. A bola também tem de voltar a entrar para que o Fluminense consiga somar os três pontos", declarou o lateral-esquerdo Juan, ciente de que seu rendimento não é o mesmo do Campeonato Carioca. "Mas estou trabalhando e tomara que volte a exibir boas atuações". Juan também falou sobre as várias oportunidades de gol desperdiçadas pelo Fluminense nas últimas partidas. "Os atacantes estão caprichando, mas está faltando um detalhezinho".