Flu busca título no seu centenário No ano do centenário, o Fluminense tenta nesta quinta-feira o título do Campeonato Estadual, enfrentando o Americano, às 20h30, no Maracanã. A realização da partida esteve ameaçada por causa do recurso do Bangu, que pediu a anulação do jogo em que empatou com o Tricolor, por 0 a 0, na semifinal, e acabou sendo eliminado. A equipe banguense teve um gol anulado quando faltava um minuto para terminar o segundo tempo da prorrogação e a vitória garantiria a classificação. Mas em julgamento realizado nesta quarta-feira à noite, o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação do Estado do Rio de Janeiro foi contra o Bangu por 3 a 0, garantindo a partida. Na primeira partida da decisão, domingo, o Fluminense derrotou o Americano, por 2 a 0, e pode até perder por um gol de diferença que será campeão. Uma derrota por dois gols levará a decisão para os pênaltis. Ao time de Campos resta vencer por três gols. O empate favorece o Tricolor. O técnico Robertinho mantém a mesma equipe de domingo. O meia Roberto Brum continua improvisado na lateral esquerda, já que o titular Rodolfo continua machucado e Júnior César não vem tendo boas atuações. O atacante Agnaldo continua ausente do time titular. O jogador, que cumpriu suspensão na primeira partida contra o Americano, por ter recebido cartão vermelho, está reclamando de dores no joelho esquerdo, apesar de os médicos terem liberado o atleta para o jogo.