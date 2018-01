Flu busca tranqüilidade em Belém O Fluminense tenta se recuperar da derrota por 4 a 3 para a Portuguesa, pelo Torneio Rio-São Paulo, no Maracanã, na partida desta quarta-feira, contra o Paysandu-PA, às 20h30, no Estádio Leônidas Castro, em Belém. O time está numa fase ruim e todos os jogadores concordam que uma vitória poderá trazer a tranqüilidade de volta. O técnico Oswaldo de Oliveira será obrigado a fazer algumas alterações na equipe. O volante Sidney sentiu uma fisgada na coxa direita e será substituído por Fabinho. Com isso, o volante Jorginho, que nem viajaria para Belém, fica no banco de reservas. O atacante Marco Brito continua machucado e também está fora. O treinador deve manter Alex no ataque ao lado de Magno Alves. O meia Roger, principal jogador do Tricolor, disse que o time precisa vencer para acalmar a situação, mas elogiou o adversário. "Eles têm uma excelente equipe, que conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro, no ano passado.? Ele ainda disse que o importante é vencer e não fazer uma diferença igual ou superior a dois gols, o que eliminaria a segunda partida.