Flu busca vitória em Teresina O Campeonato Carioca já faz parte do passado. Agora, o Fluminense tem que voltar suas atenções para as próximas competições. Esse é o pensamento do técnico Renato Gaúcho, que não deseja mais ouvir falar na competição estadual. Amanhã, o Tricolor pode demonstrar que já está recuperado da perda do título. O time enfrenta o Flamengo-PI, às 20h30, no Estádio Albertão, em Teresina, pela Copa do Brasil. Uma vitória por dois gols de diferença elimina o jogo de volta. "O Carioca já terminou. Agora, temos que pensar na Copa do Brasil e no Brasileiro. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente", disse Renato. O treinador também está preocupado com a maratona de jogos que o Fluminense vai enfrentar nos próximos dias. Na segunda-feira, a equipe seguiu para Teresina onde enfrenta o Flamengo-PI. A delegação retorna quinta-feira, realiza um leve treino na sexta-feira e viaja novamente no sábado com destino a Florianópolis. De lá, o time vai até Criciúma onde estréia no Brasileiro, domingo, contra o Criciúma. Para a partida de amanhã, Renato vai efetuar uma alteração. O zagueiro César, com dores no pé, sequer acompanhou a delegação e ficou no Rio. Seu substituto será o jovem Rodolfo. Nas demais posições, o treinador mantém o time que vinha disputando o Carioca.