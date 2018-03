Flu comemora 100 anos com o Toluca O Fluminense pretendia realizar o jogo do centenário, contra o Toluca (México), domingo, dia em que completava 100 anos. Porém, como o Tricolor teve que enfrentar o Palmeiras, pela Copa dos Campeões, a partida teve de ser adiada. Nesta quarta-feira, às 21 horas, no Estádio do Maracanã, o clube finalmente atua contra o time mexicano. O técnico Robertinho mantém a equipe que vem atuando nas últimas partidas do Fluminense. O treinador sabe que o jogo é um amistoso, mas quer a vitória para dar moral aos jogadores após a eliminação na Copa dos Campeões. Após a partida contra o Toluca, o Fluminense só volta a campo no Campeonato Brasileiro.